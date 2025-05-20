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На Украине призвали признать КНДР государством-агрессором

Партия Порошенко предложила признать Северную Корею государством-агрессором
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Piotr Molecki/AP

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» предложила Верховной раде признать КНДР «государством-агрессором» в связи с тем, что ее военнослужащие воевали на стороне России. Соответствующий законопроект внесен в парламент, сообщило издание «Страна.ua».

Этим же законопроектом предлагается обратиться к Организации Объединенных Наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту и Парламентской ассамблее НАТО и другим международным организациям с призывом признать Северную Корею государством-агрессором и усилить санкции в отношении нее.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР.

28 апреля в Северной Корее официально подтвердили участие своих военных в боевых действиях на стороне России в рамках договора о стратегическом партнерстве. Лидер страны Ким Чен Ын назвал этих бойцов героями.

Ранее военный аналитик оценил вероятность размещения войск КНДР на границе РФ.

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