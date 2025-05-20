Евросоюз ввел санкции против российского производителя дронов

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против разработчика и производителя дронов «Беспилотные системы». Об этом сообщает ТАСС.

В санкционный список ЕС также попали производитель стрелкового оружия LobaeV Arms и его руководители, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и производитель дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» — НПЦ «Ушкуйник».

20 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что в санкционный список включены 17 физических и 58 юридических лиц.

Глава дипломатии ЕС также заявляла, что новые санкции против России включают ограничения в рамках режимов за «‎гибридные угрозы» и «права человека». Кроме того, на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС Каллас сказала, что сразу после принятия 17-го пакета санкций против РФ Европа начинает подготовку 18-го, «чтобы Россия захотела мира». Глава евродипломатии также упомянула «закрытый доклад европейской разведки», в котором говорится об эффективности ограничений в отношении РФ.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.