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Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции
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Global Look Press

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 82 позиции. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«В число последних объектов санкций вошли организации, поддерживающие российскую военную машину, экспорт энергоносителей и информационную войну, а также финансовые учреждения, помогающие финансировать вторжение Путина на Украину», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в санкционный список попали российские военные и энергетические компании, предприятия финансового сектора, СМИ.

9 мая Великобритания ввела санкции против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями.

10 мая британский премьер-министр Кир Стармер заявлял, что Великобритания и США усилят военную помощь Украине, а также санкции в отношении России, если Москва откажется от прекращения огня.

Ранее в США придумали фонд для противостояния «танкерам-призракам» России.

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