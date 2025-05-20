Каллас раскрыла подробности о новых санкциях против России

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые санкции против России включают ограничения в рамках режимов за «‎гибридные угрозы» и «права человека». Об этом пишет РИА Новости.

«Мы разрабатываем новые санкции против России», — сказала глава евродипломатии.

До этого Каллас заявила на своей странице в соцсети X, что Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России.

Незадолго до этого глава евродипломатии сказала на встрече глав министерств иностранных дел и обороны ЕС, что сразу после принятия 17-го пакета санкций против РФ Европа начинает подготовку 18-го, «чтобы Россия захотела мира». Каллас также упомянула «закрытый доклад европейской разведки», в котором говорится об эффективности ограничений в отношении РФ.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России, поскольку считает возможным достижение мира на Украине.

По его словам, в данный момент Вашингтон делает ставку на дипломатическое решение, однако не исключает, что в будущем могут быть приняты дополнительные ограничительные меры. Трамп подчеркнул, что есть шанс достичь договоренностей, и предупредил, что в случае провала переговоров санкции могут быть ужесточены.

Ранее в США рассказали о долгосрочных планах Европы по Украине.