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Слуцкий заявил о важности второго раунда переговоров по Украине

Слуцкий: второй раунд переговоров по Украине должен быть важен по содержанию
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Petrov Sergey/Global Look Press

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной должен стать важным по содержанию. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что на переговорах речь должна идти о реальном прекращении огня, внеблоковом статусе Украины и о конкретных сроках подготовки меморандума.

Вопрос о форме готовящегося документа депутат назвал преждевременным.

По его словам, в данный момент «нужно бороться за содержание», так как «каждый день, каждая неделя на счету».

18 мая РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что решений по месту и времени нового раунда переговоров РФ и Украины пока нет.

Первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась ими «довольна».

Ранее Каллас заявила, что ЕС не увидел давления США на РФ на переговорах по Украине.

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