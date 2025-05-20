В Евросоюзе пожаловались на отсутствие давления на РФ со стороны США

Каллас: Евросоюз не увидел давления США на РФ на переговорах по Украине

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетовала, что региональное содружество «не увидело давления» со стороны США на РФ в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат высказалась о действиях Вашингтона перед началом заседания министров иностранных дел и обороны стран — членов ЕС, которое проходит в Брюсселе. Она заявила, что еще на прошлой неделе США грозили РФ последствиями в случае отказа от введения режима полного и безоговорочного прекращения огня в зоне боевых действий.

«Мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на РФ на этих переговорах», — подчеркнула Каллас.

19 мая российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Президент США уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Путин подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее в НАТО оценили разговор Путина и Трампа.