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Великобритания ввела санкции против двух гонконгских трейдеров

Британия ввела санкции против двух трейдеров из Гонконга, якобы связанных с РФ
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Frank Augstein/AP

Великобритания ввела санкции против двух гонконгских трейдеров, якобы причастных к операциям с российскими энергоносителями. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что были заморожены активы и введены санкции на оказание трастовых услуг против компаний BX Energy и Nord Axis Ltd.

Кроме того, рестрикции были применены против норвежской компании RoMarine и пяти граждан Азербайджана, которые связаны с нефтетрейдинговой компанией из Дубая 2Rivers.

Также Великобритания ввела санкции против «теневого флота» России. Ограничения были введены в отношении нефтяных танкеров под флагами различных стран, в том числе самой России, Панамы, Барбадоса, Палау и других.

О новых ограничениях против Российской Федерации объявит премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в канадском Осло. В заявлении кабмина говорится, что за счет использования теневого флота Россия имеет возможность финансировать спецоперацию на Украине.

Ранее в США придумали фонд для противостояния «танкерам-призракам» России.

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