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В США придумали фонд для противостояния «танкерам-призракам» России

Reuters: в США хотят создать фонд для борьбы с теневым флотом России
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

В США республиканка Джони Эрнст и демократ Ричард Блюменталь разработали законопроект по контролю над соблюдением санкций против нефти из России, передает Reuters.

Согласно документу, против «танкеров-призраков», которые Россия якобы использует для перевозки нефти в обход санкций Запада, планируется создать фонд, который будет следить за соблюдением наложенных мер.

«Законопроект предусматривает создание в 2025 году Фонда обеспечения соблюдения санкций в отношении России при министерстве финансов США с первоначальным объемом в 150 миллионов долларов», — сообщает агентство.

Как уточняется, эта мера также помешает обогащению «военной машины» РФ и «иранской контрабанде нефти». Всю конфискованную США нефть авторы предлагают продать, в том числе для того, чтобы погасить долг страны.

В марте США в преддверии встречи глав МИД G7 («Большая семерка»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) наложили вето на канадскую инициативу о мерах против теневого флота России. Тогда Канада предлагала создать структуру по поиску теневого флота и выявлению случаев обхода наложенных на РФ санкций.

Ранее Индию уличили в поставках вооружения Украине.

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