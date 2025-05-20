Лавров призвал бороться за восстановление прав канонической церкви на Украине

Российская сторона не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время приема по случаю православной Пасхи, передает ТАСС.

«Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях», — заявил он.

По словам главы МИД, власти Украины «не оставляют в покое» каноническое православие. Он добавил, что многолетнее гонение на Украинскую православную церковь (УПЦ) является ярким примером человеконенавистнической сущности Киева.

Министр добавил, что на всей территории Украины происходят захваты храмов, нападения на священников и прихожан. Лавров подчеркнул, что результатом подобных аморальных действий служат надругательства над чувствами верующих в Киево-Печерской лавре, где проводят «инвентаризацию и проверку исторической и научной ценности мощей святых».

До этого бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ Украинской православной церкви (УПЦ) на покое Гедеон (Харон) заявил, что организованная министерством культуры Украины проверка «сохранности мощей» святых Киево-Печерской лавры превосходит своим цинизмом даже отношение к мощам со стороны немецко-фашистских захватчиков.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.