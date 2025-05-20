Лавров оценил итоги разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул нацеленность Москвы на дипломатическое решение украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным», — подчеркнул он.

До этого британская газета Financial Times писала, что в Евросоюзе были ошеломлены описанием договоренностей Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Трамп провел более чем двухчасовой телефонный разговор с президентом России. По его итогам глава Белого дома сообщил, что Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия должны вырабатывать сами стороны, обладающие, по его словам, «эксклюзивным знанием деталей». Переговоры с Путиным Трамп назвал «хорошими» и отметил, что достигнут «определенный прогресс».

Российский президент в свою очередь заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного соглашения. В их числе он назвал принципы урегулирования, возможные сроки заключения договора и временное прекращение огня при достижении договоренностей.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее в Европе признали, что разговор Путина и Трампа стал победой России.