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Рубио заявил, что в Европе хотят войны

Госсекретарь США Рубио удивился, что в США хотят мира, а в Европе — войны
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время своего визита в Рим он слышал мнения о том, что в Европе хотят конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы призывают к военным делам, как будто мир перевернулся», — уточнил Рубио.

Рубио пояснил, что американский президент Дональд Трамп предпочел бы вкладываться в развитие экономики, если бы не было нужды в больших тратах на оборону страны.

Сам Трамп заявлял о наличии у него некой красной линии, касающейся США в мирном процессе по Украине. Американский президент допускал, что США могут выйти из мирных переговоров.

До этого Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут прогресс.

Ранее Трамп высказался о возможности ввести американские войска на Украину.

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