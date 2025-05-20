У президента Украины Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе Substack.

«У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией», — заявил он.

Риттер напомнил, что Зеленский лишился Донбасса и не сможет вернуть влияние над ним. Именно поэтому стоит завершать конфликт, во избежание еще больших потерь.

19 мая Зеленский допустил подписание с Россией меморандума об урегулировании конфликта.

В тот же день президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее Зеленский распорядился создать постоянную переговорную группу с Россией.