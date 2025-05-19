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Зеленский допустил подписание с Россией меморандума об урегулировании конфликта

Зеленский: Украина может подписать с РФ меморандум об урегулировании конфликта
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина может подписать с Российской Федерацией меморандум об урегулировании конфликта. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил по итогам телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания войны, до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал лидер Украины в ходе брифинга.

По его словам, Киев «сформулирует свое видение», если Москва предложит и передаст украинской стороне такой меморандум.

19 мая президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора глава РФ заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Позже Зеленский поговорил по телефону с Трампом, который проинформировал его об итогах переговоров с президентом России.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.

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