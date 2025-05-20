Песков назвал условие прекращения конфликта на Украине

Устранение первопричин украинского конфликта является главным пунктом, который будет формулироваться Россией во всех проектах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта», — заявил он.

Аналогичное заявление сделал президент России Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Путин заявил, что РФ выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Он заявил, что Трамп со своей стороны также отметил приверженность России к миру.

Кроме того, Путин сообщил о готовности РФ работать с Украиной над меморандумом, определяющим принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и включающим прекращение огня на определенное время.

Ранее Трамп высоко оценил беседу с Путиным.