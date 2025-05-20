Полковник Мэнесс заявил, что Зеленский хотел отыграться на встрече в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, и поэтому пытается отыграться за счет медийных операций. Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс на YouTube.

«У Путина на руках все козыри, и вся публичная деятельность Зеленского и его громкие заявления лишь попытка отыграться, получить что-то для Украины», — сказал он.

По мнению полковника, Зеленский хочет видеть себя равным Путину, особенно учитывая вероятную перспективу подписания мирного договора.

19 мая Зеленский допустил подписание с Россией меморандума об урегулировании конфликта.

В тот же день президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее Трамп заявил, что рассказал Зеленскому и главам ЕС об итогах разговора с Путиным.