Путин и Трамп не стали обсуждать временные рамки договоренностей о прекращении огня

Речь о временных рамках по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной в телефонной беседе российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не шла. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам, пишет РИА Новости.

«Хотя об этом не говорилось, Трамп, естественно, подчеркнул заинтересованность в скорейшем выполнении той или иной договоренности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о готовности России работать над меморандумом с Украиной.