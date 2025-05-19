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Путин и Трамп поговорили о возможной личной встрече

Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог в ходе личной встречи
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Президенты Российской Федерации и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, а также допустили проведение личной встречи. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме, и они имеют в виду возможность организовать в будущем и личную встречу», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что для ее проведения нужно создать необходимые предпосылки. По словам Ушакова, лидеры двух стран «согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена».

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа сейчас не готовится.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

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