Зеленский заявил, что вывода войск из ДНР, Запорожской и Херсонской областей не будет

Зеленский: Киев не будет выводить ВСУ из ДНР, Запорожской и Херсонской областей

Украинские войска не покинут контролируемых Киевом территорий Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

Зеленский подчеркнул, что выводить украинские вооруженные силы с этих территорий никто не будет. По его словам, Киев не потерпит никаких ультиматумов с российской стороны. Он указал, что если Россия ставит условия вывести украинские войска, значит в Москве не хотят прекращения огня.

19 мая Зеленский допустил подписание с Россией меморандума об урегулировании конфликта.

В тот же день президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.