Президент России Владимир Путин во время своего недавнего обращения переиграл Запад. Об этом в эфире на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Вчера мы могли наблюдать ситуацию, когда кучка профанов, которыми и были европейские лидеры вместе с (президентом Украины Владимиром. — «Газета.Ru») Зеленским, возомнивших себя гениями, сталкиваетcя с мастером своего дела. Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин», — сказал аналитик.

По его словам, этим политикам не удалось составить конкуренцию лидеру РФ.

Также эксперт выразил мнение, что Путин «филигранно переиграл» Запад. Президент Российской Федерации поставил западных лидеров в такое положение, «в котором они совершенно не ожидали оказаться», добавил Меркурис.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы России, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Как отметил лидер РФ, основная цель переговоров — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

В ответ на это российское предложение Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Совфеде назвали усилия «друзей» Зеленского тщетными.