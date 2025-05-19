Трамп заявил Путину, что он может звонить ему в любое время

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил российского коллегу Владимира Путина, что он может звонить ему когда угодно, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС.
«Трамп так и сказал: Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием тебе отвечу, с тобой переговорю», — сообщил Ушаков.
По его словам, как Путин, так и Трамп не хотели заканчивать разговор и класть трубку.
19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.
В ходе разговора лидер РФ заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня.
Ранее Трамп заявил, что рассказал Зеленскому и главам ЕС об итогах разговора с Путиным.