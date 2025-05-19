Трамп заявил о возможности «масштабной торговли» между РФ и США

Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным прошел отлично, Москва хочет торговать с Вашингтоном написал на своей странице в соцсети Truth Social американский лидер Дональд Трамп.

«Только что завершился мой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел отлично. <...> Россия хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами после завершения этой катастрофической «кровавой бани», и я поддерживаю эту идею», — заявил президент США.

Он отметил «безграничный потенциал» России в вопросах торговли и добавил, что бенефициаром экономических отношений может стать и Украина.

19 мая состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

В ходе разговора лидер РФ заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня.

Ранее Путин назвал главное условие для завершения конфликта на Украине.