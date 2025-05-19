В Белом доме сообщили, что Трамп готовит заявление по итогам беседы с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовит заявление по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в Белом доме. Об этом пишет ТАСС.
19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.
В ходе разговора президент Российской Федерации заявил Трампу, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
Ранее Путин после разговора с Трампом сообщил о настрое РФ по конфликту на Украине.