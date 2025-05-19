В России проведут мониторинг вреда от иностранных государств и организаций

Путин подписал указ о мониторинге вреда от других стран и зарубежных организаций

В России проведут мониторинг вреда, полученного страной в результате деятельности иностранных государств и организаций. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале опубликования правовых актов.

«Постановляю утвердить порядок осуществления органами прокуратуры Российской Федерации государственного мониторинга вреда, причиненного иностранными источниками, организовать ведение регистра сведений об указанном вреде и определить состав таких сведений», — указано в документе.

В мае Путин сообщал, что на него выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить возвращение на рынок РФ. Российский лидер отметил, что не против, чтобы иностранные компании вернулись, однако перед этим необходимо посмотреть «кто как себя вел».

Также президент, говоря о возобновлении деятельности иностранных компаний в РФ, говорил, что интересы отечественного бизнеса будут в приоритете. Он отметил, что вопрос возвращения зарубежного бизнеса будет рассматриваться с учетом этой позиции.

Ранее сообщалось, что в России подготовили «входные требования» для ушедших западных компаний.