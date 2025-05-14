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В России подготовили «входные требования» для ушедших западных компаний

РБК: РСПП подготовил предложения по условиям возвращения западных компаний в РФ
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Shutterstock

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний. Об этом сообщил РБК глава РСПП Александр Шохин.

Российское правительство по поручению президента должно разработать условия возвращения иностранных компаний до 15 мая.

Как рассказал Шохин, в своих предложениях рабочая группа РСПП попыталась найти «баланс четкой регуляторики с одной стороны и учета специфики конкретных кейсов с другой».

Среди условий возвращения на российский рынок есть ограничение на продажу активов и вывод дивидендов, наличие блокирующего или контрольного пакета акций у российских резидентов. Кроме того, иностранные компании должны будут предоставить планы инвестиционной активности в РФ сроком не менее чем на пять лет, включая планы по созданию рабочих мест, внедрению экологически чистых и наилучших доступных технологий, уровню локализации.

Глава РСПП отметил, что выдвинутые требования должны распространяться не на все зарубежные компании. Исключения могут быть сделаны для иностранных инвесторов с инвестициями менее определенного размера и не относящихся к «чувствительным» отраслевым сегментам, а также для продолживших работу компаний.

13 мая президент Владимир Путин заявил, что на него выходит западный бизнес с просьбой вернуться на рынок РФ.

Ранее глава РФПИ рассказал о проработке условий возвращения компаний, ушедших «негативно».

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