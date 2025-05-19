Премьер Испании обвинил организаторов «Евровидения» в двойных стандартах

Премьер Испании Санчес: Израиль не должен был участвовать в «Евровидении»

Глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что Израиль не должен был участвовать в «Евровидении — 2025» так же, как и Россия. Политика цитирует ТАСС.

«Россию попросили отказаться от участия. Значит, Израиль тоже не должен этого делать. Мы не можем допускать двойных стандартов, даже в сфере культуры», — высказался премьер-министр Испании.

В финале музыкального конкурса израильскую певицу Юваль Рафаэль освистали, а на сцене появился флаг Палестины. Журналисты допустили, что таким образом публика выражала протест против израильских ударов по Газе.

Тем не менее Рафаэль по итогам «Евровидения» досталось второе место. Первое занял австрийский исполнитель JJ, а третье — эстонский певец Томми Кэш. «Газета.Ru» рассказывала подробности о том, как прошел очередной смотр европейской песни.

Ранее стало известно, что Клава Кока могла поехать на «Евровидение».