Клава Кока могла поехать на «Евровидение»

Певица Клава Кока заявила, что должна была выступить на «Евровидении» в 2022 году

Певица Клава Кока в Telegram-канале выразила сожаление, что Россия не участвует в «Евровидении-2025».

Кока заявила, что российские артисты могли бы показать очень высокий уровень. Она также рассказала, что должна была представлять Россию в 2022 году на международном музыкальном конкурсе.

«У меня даже песня уже была. И за несколько месяцев до шоу оп — наша страна больше там не представлена… Что ж, все к лучшему, конечно… Но… Как думаете, у меня были бы шансы?» — поделилась артистка.

В швейцарском Базеле прошел финал конкурса «Евровидение-2025». Победу одержал 24-летний Йоханнес Питч, исполнитель с высоким тенором и оперной подготовкой, исполнивший композицию «Wasted Love» («Напрасная любовь»). Он получил 436 очков.

Второе место на «Евровидении-2025» заняла исполнительница из Израиля Юваль Рафаэль, исполнившая романтическую балладу «New Day Will Rise» («Новый день настанет») на трех языках — английском, французском и иврите. Она получила 357 очков.

Третье место в конкурсе занял исполнитель из Эстонии, выступающий под псевдонимом Томми Кэш (настоящее его имя — Томас Маммеметс). Он получил 356 очков.

Ранее на «Евровидении» освистали певицу из Израиля.