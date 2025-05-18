Австрия выиграла «Евровидение». Исполнитель JJ нарушил прогнозы букмекеров

На прошедшем в Базеле финале конкурса «Евровидение-2025» было много песен об Италии, но победу одержал австрийский исполнитель JJ. Второе место досталось Израилю, а третье — фавориту русскоязычной публики эстонскому певцу Томми Кэшу. Не обошлось и без инцидентов. «Газета.Ru» — о том, как прошел очередной смотр европейской песни.

В швейцарском Базеле прошел финал конкурса «Евровидение-2025». Несмотря на прогнозы букмекеров, которые ставили на победу Швеции, и профессиональные члены жюри, и телезрители отдали предпочтение представителю Австрии, выступающему под именем JJ.

Победу в конкурсе одержал 24-летний Йоханнес Питч, исполнитель с высоким тенором и оперной подготовкой, исполнивший композицию «Wasted Love» («Напрасная любовь») — романтическую балладу, которая позволила ему продемонстрировать выдающиеся вокальные данные и тембр голоса, варьирующийся от тенора до контртенора. Он получил 436 очков.

Зрителей и профессиональное жюри могли впечатлить и сценография номера, включавшая мятущуюся под белым парусов лодкой и белый маяк — возможно, символизировавший тот факт, что исполнитель, наконец, обрел пристанище в нашем бурном океане страстей.

Йоханнес Питч — не новичок в певческих конкурсах. Юноша, родившийся в австрийско-филиппинской семье и до 2016 года живший в Дубае, еще в 2020 году принял участие в девятом сезоне телевизионного конкурса «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в Великобритании и дошел до этапа «Нокаута» под руководством американского музыканта will.i.am. После он принял участие в австрийском конкурсе Starmania, где дошел до финала. Образование он получил в оперной школе Венской государственной оперы — сейчас посещает Венский университет музыки и искусств.

Австрия одержала победу на «Евровидении» в третий раз — после Удо Юргенса в 1965 году и Кончиты Вюрст в 2014-м.

«Евровидение» выиграла Австрия. Как прошел финал конкурса в Базеле В швейцарском Базеле прошел финал песенного конкурса «Евровидение-2025». Победителем стал... 18 мая 02:38

Второе место на «Евровидении-2025» заняла исполнительница из Израиля Юваль Рафаэль, исполнившая романтическую балладу «New Day Will Rise» («Новый день настанет») на трех языках — английском, французском и иврите. Она получила 357 очков. После подведения итогов голосования профессиональных жюри разных стран она даже лидировала — и это несмотря на скандал, который сопровождал певицу с самого начала. Дело в том, что против участия израильтянки в конкурсе высказывались сами швейцарцы, хотя девушка пережила атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, получив тогда осколочные ранения и притворившись мертвой.

Более того: пока европейские (и не только) зрители следили за ее выступлением, два человека, мужчина и женщина, попытались прорваться к ограждению, чтобы помешать певице выступать. После того, как их остановили, они бросили краской в работников сцены, затем протестующих увели сотрудники безопасности.

Третье место в конкурсе занял исполнитель из Эстонии, выступающий под псевдонимом Томми Кэш (настоящее его имя — Томас Маммеметс). Он получил 356 очков. Его номер тоже вызвал скандал заранее. Дело в том, что его композиция «Espresso Macchiato» («Эспрессо макиато») была в штыки принята в Италии — Ассоциации потребителей в этой стране не понравилось, что итальянцев изображают как стереотипных любителей эспрессо, которые «потеют, как мафиозо». Сам Томми Кэш, однако, заявлял, что ничего не видит в этой песне, кроме любви, а композиция стала вирусной даже в Италии.

«Все ко мне подходят и говорят: «Я из Италии, для нас ты легенда, мы так рады, что у тебя есть такая песня», — говорил исполнитель.

Итальянская тема, к слову, звучала на этом «Евровидении» не единожды — исполнитель из Сан-Марино Габриэль Понтэ также посвятил свою песню этой стране, посреди которой, собственно, возвышается его город-государство. Его композиция называлась «Tutta L'Italia» («Вся Италия»). А развлекая гостей во время конкурса, одна из его ведущих — актриса и певица Мишель Хунцикер исполнила песню «Volare» («Летать»). В 1958 году композиция, написанная Доменико Модуньо и Франко Мильяччи, была представлена на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо и на конкурсе «Евровидение», где заняла третье место.

Представители Швеции группа комедийная группа KAJ, которым прочили победу букмекеры, заняли четвертое место, получив 321 очко. Коллектив, к слову, из Финляндии и посвятил песню национальному достоянию — сауне (композиция называется «Bara bada bastu» — «Давайте просто посидим в сауне»).

На пятом месте оказался исполнитель, собственно, из Италии, — Лучо Корси.

Ему досталось 256 очков за композицию «Volevo Essere un Duro» («Я хотел быть крутым»), в которой он признался, что хотел бы быть крутым мужиком, но не может из-за неподходящей внешности.

С этой песней в феврале 2025 года он выступал на фестивале в Сан-Ремо, где завоевал второе место.

Всего финале «Евровидения 2025» выступили 26 стран — Норвегия, Люксембург, Эстония, Израиль, Литва, Испания, Украина, Великобритания, Австрия, Исландия, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Италия, Польша, Германия, Греция, Армения, Швейцария, Мальта, Португалия, Дания, Швеция, Франция, Сан-Марино и Албания.