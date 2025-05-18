На «Евровидении» освистали певицу из Израиля

В финале музыкального конкурса «Евровидение-2025» в Швейцарии зрители освистали израильскую участницу.. Об этом сообщает издание «Страна».

Во время выступления Юваль Рафаэль на сцену вынесли палестинский флаг, а зал наполнился свистом и неодобрительными возгласами. Журналисты допустили, что таким образом публика выражала протест против израильских ударов по Газе.

Швейцария принимает у себя конкурс в третий раз: предыдущие разы были в 1956 и 1989 годах. Всего в «Евровидении — 2025» соревнуются 37 участников. В этом году в финал вышли представители Норвегии, Люксембурга, Эстонии, Израиля, Литвы, Испании, Украины, Великобритании, Австрии, Исландии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Польши, Германии, Греции, Армении, Швейцарии, Мальты, Португалии, Дании, Швеции, Франции, Сан-Марино и Албании.

Трансляция финальной части соревнования началась с шутливого номера о потере главного приза «Евровидения» — «Хрустального микрофона». Ведущими конкурса стали участница 1991 года Сандра Штудер, актриса и певица Мишель Хунцикер и стендап-комик Хейзел Брюггер.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.

Ранее группа «Tautumeitas» из Латвии попала в скандал на «Евровидении» из-за русской речи.