Степашин не исключил окончание активной фазы конфликта на Украине в 2025 году

Степашин допустил, что активная фаза конфликта на Украине закончится в 2025 году

Активная фаза украинского конфликта может закончиться в 2025 году. Об этом заявил экс-председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с Aif.ru.

«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза [конфликта] закончится. К этому все и идет», — отметил он.

Степашин подчеркнул, что если бы президент США Дональд Трамп прекратил военную помощь Украине, в том числе передачу данных разведки, то «через два-три месяца все бы закончилось».

Личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина также могла бы все решить, добавил он.

17 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Ранее в Британии заявили, что мирные переговоры ведут Украину к разделу страны Трампом и Путиным.