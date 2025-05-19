На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Степашин не исключил окончание активной фазы конфликта на Украине в 2025 году

Степашин допустил, что активная фаза конфликта на Украине закончится в 2025 году
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Активная фаза украинского конфликта может закончиться в 2025 году. Об этом заявил экс-председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с Aif.ru.

«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза [конфликта] закончится. К этому все и идет», — отметил он.

Степашин подчеркнул, что если бы президент США Дональд Трамп прекратил военную помощь Украине, в том числе передачу данных разведки, то «через два-три месяца все бы закончилось».

Личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина также могла бы все решить, добавил он.

17 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Ранее в Британии заявили, что мирные переговоры ведут Украину к разделу страны Трампом и Путиным.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами