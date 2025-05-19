В Белом доме анонсировали заявление по итогам беседы Путина и Трампа

Кэролайн Левитт: после разговора Трампа и Путина будет опубликовано заявление

После разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Белый дом опубликует официальное заявление. Об этом сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт, сообщает Bloomberg в Telegram-канале.

«После разговора Трампа с Путиным будет опубликовано заявление», — сказала она.

До этого Левитт сообщала, что Трамп заявил о готовности к возможной встрече с российским коллегой. Она добавила, что американский лидер ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня в республике так быстро, как это возможно.

19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что телефонный разговор глав России и США состоится 19 мая в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий телефонного разговора Путина и Трампа.