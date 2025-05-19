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В Белом доме заявили, что Трамп хочет прекращения огня на Украине

Кэролайн Левитт: Трамп ясно донес до РФ и Украины, что желает прекращения огня
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в преддверии телефонного разговора политиков, передает РИА Новости.

«Президент, определенно, был бы открыт для этого», — сказала Левитт.

Она добавила, что американский лидер ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня в республике так быстро, как это возможно.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Как рассказал Мединский, Москва «в целом удовлетворена результатами» встречи. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее на Западе спрогнозировали сценарий телефонного разговора Путина и Трампа.

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