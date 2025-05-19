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В Белом доме рассказали об усилиях Трампа по урегулированию украинского конфликта

Белый дом: Трамп стремится как можно быстрее положить конец конфликту на Украине
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп усиленно работает, чтобы украинский и палестино-израильский конфликты были урегулированы.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

«Президент действует так быстро, как только может, и работает сверхурочно, чтобы положить конец конфликтам в Израиле и секторе Газа, а также войне между Россией и Украиной», — сказала она.

На прошлой неделе Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. По словам американского лидера, решить конфликт удастся быстро. Он утверждал, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже устал от происходящего.

Также глава Соединенных Штатов отметил, что в настоящее время у президента Украины Владимира Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.

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