В Белом доме рассказали об усилиях Трампа по урегулированию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп усиленно работает, чтобы украинский и палестино-израильский конфликты были урегулированы.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.
«Президент действует так быстро, как только может, и работает сверхурочно, чтобы положить конец конфликтам в Израиле и секторе Газа, а также войне между Россией и Украиной», — сказала она.
На прошлой неделе Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. По словам американского лидера, решить конфликт удастся быстро. Он утверждал, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже устал от происходящего.
Также глава Соединенных Штатов отметил, что в настоящее время у президента Украины Владимира Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта.
Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.