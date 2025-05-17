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Трамп оценил положение Зеленского на переговорах по урегулированию на Украине

Трамп: у Зеленского нет козырей в переговорной позиции по конфликту на Украине
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

В настоящее время у президента Украины Владимира Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он прошел тяжелое время с Зеленским. Президент США отметил, что его украинский коллега является «величайшим торгашом в мире».

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Зеленский в Анкаре заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать юридически новые регионы РФ российскими.

Ранее Мирошник высказался о возможной встрече Путина с Зеленским.

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Переговоры о мире на Украине
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