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Вице-президент Вэнс заявил, что переговоры по Украине зашли в тупик

Вице-президент Вэнс: США понимают, что переговоры по Украине зашли в тупик
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Kenny Holston/Reuters

США понимают, что переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта зашли в тупик. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Мы понимаем, что здесь ситуация зашла в тупик. И я думаю, что президент собирается сказать президенту Владимиру Путину: «Послушайте, вы серьезно? Вы серьезно относитесь к этому?» - сказал Вэнс журналистам.

По его словам, если Россия не проявит заинтересованность в мире, то США будут вынуждены сказать, «что это не наша война».

Накануне Белый дом сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме ход переговоров по урегулированию конфликта.

По данным ирландской телерадиокомпании RTE, в частности, они обсуждали предстоящий телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее Трамп выразил надежду на прекращение огня после разговора с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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