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Зеленский обсудил с Вэнсом и Рубио предстоящие переговоры Трампа и Путина

RTE: Зеленский, Вэнс и Рубио обсудили предстоящую беседу Трампа и Путина
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили на встрече в Риме предстоящий телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает ирландская телерадиокомпания RTE, ссылаясь на украинского чиновника.

По ее информации, их беседа в столице Италии длилась около 30 минут.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с президентом Соединенных Штатов состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с российским лидером 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговых вопросов.

17 мая хозяин Белого дома выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским боевые действия в зоне украинского конфликта будут прекращены.

Ранее Трамп назвал Путина очень мудрым и хитрым человеком.

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