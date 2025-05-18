Белый дом раскрыл, что обсуждали Вэнс и Рубио с Зеленским в Риме

Белый дом: Вэнс и Рубио обсудили с Зеленским ход переговоров по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио обсудили с президентом Владимиром Зеленским ход переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно заявлению, представители американской администрации увиделись с украинским лидером в Риме. Во время встречи они говорили об «общей цели» по разрешению конфликта и поделились последними данными о прекращении огня и «устойчивом мире».

В Риме президент Украины впервые после перепалки в Белом доме встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Они увиделись на церемонии интронизации (торжественного возведения на престол вновь избранного главы) Льва XIV в Ватикане и пожали друг другу руки, а их беседа длилась около 30 минут.

По словам неназванного украинского чиновника, на встрече речь также шла о предстоящем телефонном разговоре президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее Зеленский написал письмо Трампу.