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В России предложили ввести уголовное наказание за нарушения закона об иноагентах

Минюст предложил ввести уголовную ответственность за нарушения закона об иноагентах
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст России предлагает ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко, передает ТАСС.

По его словам, подобные наказания предусмотрены в США, Австралии, Великобритании.

«Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят», — сказал Свириденко.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Таким образом, дополняется закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.

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