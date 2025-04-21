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Путин подписал закон о признании иноагентом за содействие зарубежным организациям

Путин подписал закон об иноагентах, содействующих международным организациям
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов, если эти решения направлены против безопасности РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, дополняется закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Документ разработала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Закон позволяет признавать иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, где не участвует Россия (в том числе Международный уголовный суд) или зарубежных государственных органов, если они направлены против безопасности России.

Также документ предусматривает распространение статуса иноагнета на тех, кто вовлекает россиян в сбор сведений в сфере военно-технической деятельности, которые могут использоваться против РФ, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.

8 апреля Госдума РФ приняла законопроект, который полностью запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью на территории России, как в отношении детей, так и взрослых.

Закон также дополняется нормой о том, что действие лицензии на осуществление образовательной деятельности прекращается при включении лицензиата в реестр иноагентов. Кроме того, некоммерческая организация — иноагент не может быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Эти нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее сообщалось, что иноагентам могут запретить входить в органы управления госкорпораций России.

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