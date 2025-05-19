Зеленский назвал важный итог переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Зеленский: главным итогом переговоров в Стамбуле стал обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом переговоров с РФ в Стамбуле обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — написал он.

Кроме того, Зеленский снова заявил о готовности Украины к прекращению огня сроком на 30 дней. Также он отметил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины.

В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Сибига назвал главное различие между Россией и Украиной после встречи в Стамбуле.