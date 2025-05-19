В Госдуме назвали вероятные темы разговора Путина и Трампа

Обсуждение времени и места очной встречи может стать главной темой телефонной беседы российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Одним из вопросов будет время и место очной встречи президентов», — предположил он.

Парламентарий подчеркнул, что встреча двух лидеров готовится, и она «не должна пройти впустую, это должна быть встреча, результат которой увидит весь мир».

Кроме того, главы государств обсудят конфликт на Украине и двусторонние отношения, продолжил Чепа. По его мнению, предстоящий телефонный разговор определит очень многое.

17 мая Трамп в своей соцсети Truth Social выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с российским и украинским коллегами боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. По словам американского политика, он созвонится с лидером РФ в понедельник, 19 мая, в 10:00 (17:00 мск). Темой разговора станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тыс. солдат еженедельно. После этого Трамп собирается переговорить с президентом Украины.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. В Кремле расскажут об итогах переговоров лидеров, добавил он.

Ранее в Британии заявили, что мирные переговоры ведут Украину к разделу страны Трампом и Путиным.