На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе чиновники захотели повлиять на разговор Трампа с Путиным

CNN: европейские чиновники поговорят с Трампом до его переговоров с Путиным
close
Александр Казаков/РИА Новости/House Select Committee/AP

Европейские чиновники хотят обсудить с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине до его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

«Европейские чиновники заявили, что они также поговорят с Трампом до его разговора с Путиным, на фоне опасений, что взгляд Трампа на конфликт может быть сформирован тем, с кем он поговорит в последнюю очередь», — сказано в материале телеканала.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор глав России и США состоится 19 мая в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

Пресс-секретарь также заявлял, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств.

17 мая в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами