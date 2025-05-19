В Европе чиновники захотели повлиять на разговор Трампа с Путиным

CNN: европейские чиновники поговорят с Трампом до его переговоров с Путиным

Европейские чиновники хотят обсудить с президентом США Дональдом Трампом конфликт на Украине до его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

«Европейские чиновники заявили, что они также поговорят с Трампом до его разговора с Путиным, на фоне опасений, что взгляд Трампа на конфликт может быть сформирован тем, с кем он поговорит в последнюю очередь», — сказано в материале телеканала.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор глав России и США состоится 19 мая в 17:00 мск. Он отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

Пресс-секретарь также заявлял, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств.

17 мая в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.