В МИД России рассказали, что беспокоит лидеров ЕС в преддверии беседы Путина с Трампом

Лидеров стран Евросоюза и примкнувшего к ним Владимира Зеленского беспокоит прагматизм президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он указал, что американский лидер руководствуется исключительно национальными интересами, которые базируются на собственных заключениях и расчетах. Мирошник отметил, что для лидеров ЕС существует единственный сценарий, связанный с продолжением конфликта на Украине. В то же время у Трампа несколько планов, подчеркнул эксперт.

«У Трампа таких сценариев несколько и в них, в том числе, рассматриваются экономические варианты взаимодействия с Россией, которые могут быть выгодны обеим сторонам. Наряду с этим Трамп также рассматривает варианты продолжения давления на Москву, но с учетом прагматичного подхода американцев они понимают бесперспективность продолжения конфликта», — сказал Мирошник.

По его словам, такое развитие событий очень беспокоит европейских лидеров и Зеленского. Брюссель и Киев продолжают утверждать, что Россия «кому-то должна», но по факту это не так.

Посол выразил уверенность, что переговоры находятся на реперной точке, где одним из вариантов является продолжение боевых действий, а вторым – поиск дипломатического урегулирования.

Сегодня премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед его беседой с российским лидером Владимиром Путиным.

Переговоры Трампа с Путиным должны начаться 19 мая в 17:00 по московскому времени. Ожидается, что Кремль расскажет об их итогах.

Ранее в США рассказали, где проходит решающая битва в конфликте на Украине.