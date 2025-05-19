На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали, что беспокоит лидеров ЕС в преддверии беседы Путина с Трампом

Посол Мирошник: лидеров ЕС и Зеленского беспокоит прагматизм Трампа к России
close
ermaka2022/Telegram

Лидеров стран Евросоюза и примкнувшего к ним Владимира Зеленского беспокоит прагматизм президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он указал, что американский лидер руководствуется исключительно национальными интересами, которые базируются на собственных заключениях и расчетах. Мирошник отметил, что для лидеров ЕС существует единственный сценарий, связанный с продолжением конфликта на Украине. В то же время у Трампа несколько планов, подчеркнул эксперт.

«У Трампа таких сценариев несколько и в них, в том числе, рассматриваются экономические варианты взаимодействия с Россией, которые могут быть выгодны обеим сторонам. Наряду с этим Трамп также рассматривает варианты продолжения давления на Москву, но с учетом прагматичного подхода американцев они понимают бесперспективность продолжения конфликта», — сказал Мирошник.

По его словам, такое развитие событий очень беспокоит европейских лидеров и Зеленского. Брюссель и Киев продолжают утверждать, что Россия «кому-то должна», но по факту это не так.

Посол выразил уверенность, что переговоры находятся на реперной точке, где одним из вариантов является продолжение боевых действий, а вторым – поиск дипломатического урегулирования.

Сегодня премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед его беседой с российским лидером Владимиром Путиным.

Переговоры Трампа с Путиным должны начаться 19 мая в 17:00 по московскому времени. Ожидается, что Кремль расскажет об их итогах.

Ранее в США рассказали, где проходит решающая битва в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами