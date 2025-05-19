Лидеры ЕС связались с Трампом в преддверии его разговора с Путиным

Премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в канцелярии премьера Британии.

«Лидеры обсудили ситуацию на Украине и катастрофическую цену войны для обеих сторон. В преддверии завтрашнего разговора президента Трампа с президентом Путиным лидеры отметили необходимость безоговорочного прекращения огня», — говорится в заявлении.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговых вопросов.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.