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В США рассказали, где проходит решающая битва в конфликте на Украине

CNN: главная битва в кризисе на Украине идет не на поле боя, а за влияние Трампа
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Brian Snyder/Reuters

Исход конфликта на Украине зависит не от ситуации на поле боя, а от политических маневров вокруг президента США Дональда Трампа, чья позиция может повлиять на стороны противостояния. Об этом пишет CNN.

В материале отмечается, что телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, «может иметь решающее значение». В связи с этим лидеры стран ЕС также стремятся пообщаться с американским лидером, так «точка зрения Трампа на конфликт может быть сформирована тем, с кем он поговорит последним».

«Больше всего Украина опасается, что лидеры [Путин и Трамп] разработают свой собственный мирный план по телефону, а затем потенциально попытаются навязать условия Путина под новой угрозой отзыва жизненно важной военной и экономической помощи США», — говорится в тексте.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин полагает, что обладает «сильной рукой» и вряд ли пойдет на какие-либо уступки по Украине во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее стало известно об «измученном и подавленном» состоянии Зеленского.

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