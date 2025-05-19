В Кремле выступили за достижение целей СВО политико-дипломатическими средствами

Для России предпочтительно добиться целей военной операции на Украине политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

«Предпочтительно добиться наших целей, конечно же, политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин «приложил изрядные усилия перед 2022 годом», чтобы выйти на дипломатический трек достижения целей.

У России достаточно сил и средств, чтобы завершить украинский конфликт с нужным для себя результатом, заявил накануне российский лидер. По его словам, этот результат — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности России.

В Институте изучения войны считают, что Москва ставит целью «полную капитуляцию» Украины и намерена добиваться ее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что РФ находится на решающем этапе конфликта между перемирием и летней кампанией.