«У нас достаточно сил»: Путин назвал нужный для России результат СВО

У России достаточно сил и средств, чтобы завершить украинский конфликт с нужным для себя результатом, заявил президент Владимир Путин. По его словам, этот результат — устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности России. В то же время в Институте изучения войны считают, что Москва ставит целью «полную капитуляцию» Украины и намерена добиваться ее. Что говорят о целях СВО в России и на Западе — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что у России «достаточно сил и средств», чтобы завершить украинский конфликт с нужным для себя результатом.

«Этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности Российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — подчеркнул Путин.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждал детали возможного соглашения. Российская сторона, по словам Рубио, подтвердила, что готовит документ с перечнем требований по прекращению боевых действий. Он отметил, что эти идеи и требования позволят продвинуться к прекращению огня и более широким переговорам.

Американский чиновник также добавил, что Киев составляет свой план, и выразил надежду, что позиции сторон окажутся «достаточно близкими».

Наступление до Киева: как цели РФ видят на Западе

В тоже время аналитики из Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Россия все еще ставит целью «полную капитуляцию» Украины в ходе конфликта и, исходя из прошедших в Стамбуле переговоров, намерена добиваться ее. Москва, говорится в отчете ISW, переформулирует свои территориальные требования как условия прекращения огня.

«Мы удовлетворены результатом». Чем завершились переговоры в Стамбуле 16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России... 18 мая 13:26

Кроме этого, эксперты отмечают, что Россия выигрывает борьбу на истощение путем «непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные и значимые контрнаступательные операции».

В то же время агентство Associated Press со ссылкой на аналитиков сообщает, что Россия находится на решающем этапе конфликта на Украине: выбирает между заключением перемирия или началом летней кампании, в ходе которой может добиться «максимальных побед до наступления зимы».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников передавал, что Вооруженные силы РФ накапливают силы на линии боевого соприкосновения для нового потенциального наступления «вплоть до окраин Киева». Кроме этого, один из собеседников также рассказал, что российская армия стремится сформировать «крупные силы», вероятно, для наступления в Донбассе.

«Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева. Русские приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут», — добавил еще один источник CNN.

О том, что Москва готовится к наступлению сообщала также газета Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки.

Впрочем, слухи о новом наступлении российской армии ходят уже несколько месяцев. Украинское издание «Страна.ua» писало о нем еще в конце марта. С тех пор российские власти не раз выражали готовность к переговорам, а 11 мая президент РФ предложил Киеву провести прямые контакты. После встречи, которая прошла в Стамбуле, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия удовлетворена результатом и готова продолжать переговоры.