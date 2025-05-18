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На Западе заявили о «решающем этапе» конфликта на Украине

AP: РФ находится на решающем этапе конфликта между перемирием и летней кампанией
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия находится на решающем этапе конфликта на Украине и выбирает между заключением перемирия или началом летней кампании, в ходе которой она может добиться «максимальных побед до наступления зимы». Об этом пишет Associated Press со ссылкой на аналитиков.

В то же время отмечается, что Украина продолжает находиться в невыгодном положении и сталкивается с нехваткой живой силы и боеприпасов. Аналитики предполагают, что Киев сможет продержаться от полугода до двух лет, говорится в тексте.

«Многое будет зависеть от того, какую поддержку Украина получит от партнеров и насколько быстро страна сможет нарастить объемы внутреннего производства оружия», — пишет AP.

До этого аналитики из Института изучения войны сообщали, что Россия продолжает ставить целью «полную капитуляцию» Украины в ходе конфликта. Россия выигрывает борьбу на истощение путем «непрерывного ползучего наступления, что не позволяет Украине проводить успешные и значимые контрнаступательные операции», отмечают эксперты.

Ранее в США заявили, что Трамп «теряет терпение» в отношении Путина.

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