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В Госдуме указали на попытки ВСУ добыть «маленькую победку» перед беседой Путина и Трампа

Колесник: ВСУ ударами хотят добыть маленькую победу перед беседой Путина и Трампа
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Reuters

Украина обстрелами территорий России пытается добыть «маленькую победку» перед телефонным разговором президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Армия наша нормально воюет, Украина пытается со своей стороны испортить это атаками, вот в том числе и сегодняшними, на Теткино. Но она [атака], так скажем, тактический характер представляет собой, какую-нибудь маленькую победку нужно им нужно было организовать», — сказал Колесник.

Он указал, что на этом фоне у «президента и мизинец не дрогнул». Путин ведет себя сдержанно и хладнокровно, в то время как Владимир Зеленский мечется и никак не может решить, «к какому берегу причалить».

На выходных пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Он подтвердил заявление Трампа о планах созвониться с российским коллегой 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговых вопросов.

В интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее на Западе раскрыли цели Путина на переговорах с Трампом.

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