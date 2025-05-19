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На Западе раскрыли цели Путина на переговорах с Трампом

WSJ: Путин на переговорах с Трампом намерен продемонстрировать стремление к миру
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время предстоящего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом намерен продемонстрировать стремление к миру на Украине. Такую оценку дает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Путин попытается убедить Трампа в том, что он по-прежнему привержен миру, однако российская сторона будет и дальше отвергать формулу «сначала прекращение огня, потом переговоры», — отмечается в материале.

Как следует из текста, президент России намерен сохранить доверительные отношения с Трампом, чтобы постепенно восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном. По мнению журналистов, Путина может заинтересовать потенциальная экономическая сделка с Соединенными Штатами.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин полагает, что обладает «сильной рукой» и вряд ли пойдет на какие-либо уступки по Украине во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в США рассказали, где проходит решающая битва в конфликте на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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