В Госдуме ответили Стуббу, который хотел очернить Россию перед Трампом

Мелкопузым странам вроде Финляндии не удастся сбить американского лидера Дональда Трампа в отношении России, вектор развития будет понятен после его беседы с президентом Владимиром Путиным. Так в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Андрей Колесник отреагировал на попытку главы Финляндии Александра Стубба убедить Трампа, что Россия – не великая держава.

Парламентарий подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу, а также выполняет свои обещания «совершенно четко».

«Я думаю, не свернет Трамп с этого пути, и никто его не собьет, тем более эти мелкопузые страны, которые как-то хотят Россию очернить. Он [Трамп] переговорит с нашим президентом [Владимиром Путиным] по телефону и тогда уже будет понятен дальнейший вектор движения переговоров», — сказал Колесник.

До этого стало известно, что Стубб во время телефонного разговора с Дональдом Трампом пытался убедить его, что Россия перестала быть великой державой. Он привел аргументы, что экономика РФ якобы «меньше, чем у Италии», а ключевая ставка в стране превышает 20%.

На выходных пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Он подтвердил заявление Трампа о планах созвониться с российским коллегой 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговых вопросов.

Ранее в США рассказали о «сильной руке» Путина перед разговором с Трампом.